Rencontre avec Fabrice Midal – L’hypersensibilité, ce superpouvoir Star médiatique de la méditation, le Français considère cette manière compliquée de fonctionner comme un don. Thérèse Courvoisier

Comme tous les hypersensibles, Fabrice Midal est hyper attentif à tout, comme à son look très soigné. Aglaé Bory/DR

Derrière ses drôles de lunettes rondes et jaunes, Fabrice Midal écarquille ses yeux de curieux. Avant de s’extasier sur la vue depuis ce bureau genevois, où une rencontre «en vrai» est enfin à nouveau possible grâce au respect des distances de sécurité. «On est entre le lac et le ciel, c’est fou! En plus je vous envie vous les Suisses: il y a encore des zones où on vous autorise à tomber le masque, à respirer. J’ai même vu une galerie d’art ouverte sur rendez-vous. Ça fait un bien fou!»

«Les Suisses acceptent d’être touchés, de faire confiance. Il y a chez vous une réelle dimension humaniste qui va de pair avec la démocratie.» Fabrice Midal, philosophe