Minés par la crise du Covid, les commerçants lausannois, et en particulier les petits commerces, demandaient la possibilité d’ouvrir leur boutique un ou deux dimanches avant Noël. C’était sans compter le dogmatisme intangible de la gauche lausannoise. Alors que le PLR a proposé qu’une telle ouverture soit limitée aux commerces familiaux, qui n’emploient pas de personnel, et sur base purement volontaire, la majorité de gauche a jugé bon de refuser cette proposition.

Ainsi, les propriétaires de petits commerces, comme ce couple tenant une bijouterie ou cette femme une boutique de vêtements, ne pourront pas ouvrir un ou deux dimanches durant la période des Fêtes. Quand bien même la Municipalité prône un «Noël en ville plutôt qu’en ligne», la gauche lausannoise refuse de donner un peu d’air à ses commerçants, qui ont vécu une année difficile. Du côté des consommateurs, une telle mesure leur aurait également permis de bénéficier d’un jour de plus pour faire leurs courses, en pouvant mieux respecter la distanciation sociale.

«Aider le commerce local, ce n’est pas l’arroser, c’est lui permettre d’ouvrir et de travailler.»

Des mesures urgentes ont été prises dans bien des domaines, sans que leur légalité ne soit beaucoup sondée. En étant incapable de pragmatisme et de compromis, la majorité de gauche a oublié la période que nous vivons: sa responsabilité en fin de crise devra être questionnée lorsque les faillites se multiplieront et le chômage augmentera.

La gauche lausannoise est déconnectée de la réalité économique des commerces: elle ne connaît pas la boule au ventre que peut ressentir un petit indépendant en fin de mois lorsqu’il doit payer les salaires de ses employés, les charges sociales, le loyer et les marchandises commandées. Plutôt que d’encourager des mesures qui font venir les consommateurs en ville et de répondre à une demande des commerçants eux-mêmes, elle préfère distribuer de l’argent.

Période critique

Aider le commerce local, ce n’est pas l’arroser, c’est lui permettre d’ouvrir et de travailler. La situation de cette année 2020 est compliquée dans tous les domaines et le commerce de détail n’est pas épargné. La fermeture des commerces des mois de mars et avril a bien sûr eu un impact sur le chiffre d’affaires annuel de ceux-ci, et qui dit chiffre d’affaires dit salaire pour les employés. Il est connu que la période des fêtes de fin d’année est particulièrement favorable pour eux et leur permet de réaliser en un mois le chiffre d’affaires de deux à trois mois.

En refusant cette micro-mesure que nous proposions, la gauche ne défend en fait personne si ce n’est son dogme: ni les commerçants, ni les employés, ni Lausanne. Au contraire, les clients ne se gêneront pas d’aller faire leurs courses à Montreux, Genève, Neuchâtel ou encore Berne qui ont, elles, autorisé l’ouverture des commerces les dimanches. Sans compter que le commerce en ligne sera d’autant plus favorisé. En résumé, un Noël en ligne et hors de la ville.