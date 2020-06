Lorsque la panique pandémique croise le cocooning pantouflard, les velléités utopistes sortent du placard comme une volée de mites délogée par une détermination ménagère inédite. Depuis que les nostalgiques des terreurs post-staliniennes nous ont rappelé, du fond de leur bunker domestique, que les rayons pâtes des supermarchés pouvaient ressembler à une banlieue d’Hiroshima un matin du 7 août 1945, rares sont les bonnes volontés à court d’un petit couplet sur le «monde d’après», étant entendu que ce «vient ensuite» ne pourra se présenter que sous des atours de premier de classe.

À entendre ce concert de vœux fervents inondant toute la gamme d’ondes désormais disponibles, ce qui inclut aussi les cafés du commerce de la visioconférence, il faudrait donc à l’avenir – coucou l’avenir! – se montrer plus modeste, plus propre, plus généreux, plus policé et aussi plus sympa, car on ne va pas s’arrêter en si bon chemin.

Modeste en dépenses, mais probablement aussi en prétentions salariales – pour ce qui est du selfie et du narcissisme en général, les limites ne sont pas claires. Propre en tout, mais en diminuant drastiquement le nombre de ses douches, ce qui ne va pas manquer de poser des cas de conscience cornéliens. Généreux de sa personne surtout, car les autres ont besoin de vous, de votre préoccupation, de votre inquiétude, de vos soins. Jusque-là, ne vous inquiétez pas pour vos finances. Policé dans l’espace public mais aussi dans le plus secret de votre intimité – terminé ces séances d’insultes face au miroir où la sale gueule du matin se prenait des «sale Boche», «fumier de crypto-fasciste» et «merde de laitier caucasien»…

«On notera la convergence symbolique des luttes entre le registre écologique et moral, tous deux vilipendant l’ordur(i)e(r)»

On notera au passage la convergence symbolique des luttes entre le registre écologique et moral, tous deux vilipendant l’ordur(i)e(r). Quant à se montrer sympathique, il suffira d’additionner les paramètres précités en leur collant un sourire cosmétique et pavlovien, déclenché en semi-automatique sur tout territoire social, désormais assimilé à une jungle vietnamienne quand ce n’est pas une tranchée de Verdun.

Bienvenue dans ce meilleur des mondes à l’engagement politique proche de zéro mais où l’assistant de direction bichonne sa permaculture de balcon en comptant les avions et où les papys Mougeot achètent un bérêt fair trade pour ne pas exploiter des gamins asiatiques avant de partir emboutir des vélos. Aux urnes funéraires, citoyens!