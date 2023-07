«Pour réserver votre séjour en famille, je vous invite à consulter notre page dédiée aux hébergements. Quant aux événements, je vous invite à consulter l’agenda en ligne.» Comme suggestions, on aura fait plus utile et pertinent. La réponse générée par une intelligence artificielle à notre demande de propositions en vue de prochaines vacances dans les Alpes vaudoises laisse augurer de belles années pour le personnel d’accueil en chair et en os.

Fin juin, trois destinations de Suisse occidentale ont annoncé l’implémentation sur leur site internet d’un agent conversationnel utilisant la technologie ChatGPT: les Alpes vaudoises donc, ainsi que Jura & Trois-Lacs et Montreux-Vevey Tourisme.

Qualifiés de «révolutionnaires» dans le communiqué de presse, ces robots devront encore faire leurs preuves. Celui de Jura & Trois-Lacs prévient d’ailleurs modestement dès le début de la conversation: il est «actuellement en formation». «Dès son lancement, nous l’avons d’ailleurs présenté comme un outil appelé à évoluer, souligne Carole Rossé, responsable communication et directrice adjointe. Il faut le nourrir et nous le questionnons quotidiennement pour lui permettre d’apprendre.»

L’utilisateur devra également apprendre à appréhender cette nouvelle technologie, «dans sa manière de s’adresser à elle», estime Carole Rossé. De fait, lors de notre test, plus les questions étaient poussées et précises, plus les informations fournies devenaient pertinentes.

Le modèle selon lequel ChatGPT a été conçu a également un impact: cette IA possède, de son propre aveu, «une conscience limitée de la temporalité. Je suis désolé, je n’ai pas la capacité de fournir des informations en temps réel quant aux événements.» L’outil précise toutefois que «les chatbots des offices du tourisme peuvent être alimentés avec des données puisées dans les agendas des sites internet pour améliorer leurs réponses».

C’est dans les Alpes vaudoises que les suggestions sont les moins fournies, renvoyant le touriste vers différents onglets du site. Et pour cause: la destination a voulu privilégier la prudence. «Plutôt que de prendre le risque que ce robot fournisse une information erronée à nos clients, nous préférons qu’il leur donne une réponse plus générale ou invite à appeler nos offices», explique Benoît Golay, responsable de projet. Ce dernier ajoute que la jeunesse du site alpesvaudoises.ch joue également un rôle: «Il n’a été lancé qu’en juillet 2022. Nos bases de données ne sont pas toutes complètes. Des sites plus anciens fourniront des réponses plus étoffées.»

Benoît Golay reconnaît que cette technologie n’est pas encore «à 100% satisfaisante, mais ce qui est intéressant, ce sont les améliorations à l’interne qu’elle va permettre, notamment dans l’aide à la saisie d’informations ou l’amélioration de la visibilité de nos contenus dans les moteurs de recherche». TNW/DGE