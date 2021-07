Concert solidaire à Lutry – «Liam, cette chanson-là est pour toi» Près de 200 enfants du Collège de Corsy ont chanté ce vendredi avec Antony Trice pour soutenir un camarade atteint d’une maladie rare. Rachel Barbara Häubi

Touché par l’histoire de Liam, Antony Trice a composé une chanson en son honneur, qui figurera dans son prochain album. VANESSA CARDOSO

«Liam a 8 ans et des rêves plein les yeux, un gamin pas comme les autres c’est vrai…» Dans la cour du Collège de Corsy, les lunettes de soleil ne dissimulent pas les larmes qui embuent les regards. Ce vendredi matin, avant que sonnent les vacances d’été, près de 200 élèves de 4 à 10 ans ont entonné ces paroles, accompagnés à la guitare par Antony Trice, ancien candidat de «The Voice». Une chanson inédite, dédiée à un invité d’honneur: Liam, un garçon atteint d’une maladie rare. C’est la première fois, après plus d’un an, qu’il retrouve ses camarades de classe.