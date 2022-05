Nouveau disque – Liam Gallagher, sauveur surprise du rock anglais Treize ans après la mort d’Oasis, son chanteur a recouvré une notoriété inespérée à travers des albums en solo de haut vol. Pour une nouvelle génération, la tête à claques de la britpop est devenue tête à clics sur YouTube. Interview exclusive. Francois Barras

Liam Gallagher, 49 ans. «Je peux être un connard, comme tout le monde. Sauf que moi, on me scrute toute la journée.» WARNER MUSIC

Ce jour-là, Liam Gallagher est content. Son nouvel album, le troisième sous son propre nom, sortira le 27 mai et il est déjà annoncé en tête des préventes vinyles, à l’image de ses récents forfaits. Sa boîte de tournée vient de confirmer l’ajout d’une deuxième date à Knebworth, le mythique parc au nord de Londres où 250’000 personnes s’étaient réunies en août 1996 devant Oasis, son ancien groupe: les 3 et 4 juin, il rééditera cet exploit en solo. Et puis surtout, ce jour-là, il y a un match de Manchester City, que Liam soutiendra jusqu’au tombeau et qu’il va suivre chez des amis «parce qu’on m’interdit de gueuler dans mon propre salon.» Nulle ironie acrimonieuse, juste une info. Liam sait qu’il peut être soupe au lait.