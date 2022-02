Infractions en série – Libéré de prison, le voleur de moutons a replongé Coffré après avoir subtilisé des brebis et des agneaux à Vevey à la Saint-Valentin 2020, l’homme avait pu sortir de sa cellule. Il y est retourné, accusé d’avoir importé illicitement et maltraité des animaux. Philippe Maspoli

Les brebis et agneaux volés à Vevey le soir de la Saint-Valentin 2020 avaient été rendus à leur propriétaire. Florian Cella

L’histoire avait provoqué l’émoi dans le canton de Vaud. En février 2020, un berger retraité de Faoug, non loin d’Avenches, découvrait avec stupeur qu’il avait acheté 24 brebis et agneaux à un voleur en série. Ce jeune homme, âgé de 22 ans à l’époque, venait de dérober les bêtes, pendant la nuit de la Saint-Valentin, dans un élevage des hauts de Vevey situé près de l’ancien stand de tir de Gilamont. Il s’était bien gardé de dévoiler son acte délictueux à l’acquéreur qui lui avait remis, selon un arrêt du Tribunal cantonal publié le 27 janvier dernier, 1000 francs en liquide, un bouc et un agneau.