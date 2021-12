Éditorial - Liberté ou solidarité? Un choix explosif

«Dictature vaccinale! Fascisme sanitaire!» Dans les villes de Saxe, les manifestants antivax n’ont pas de mots assez forts pour dénoncer les atteintes à leur liberté de choisir. À leur colère répond l’exaspération de ceux qui déplorent la «tyrannie des non-vaccinés», pour reprendre les mots d’un ancien président du Conseil national de l’Ordre des médecins allemands. C’est ce manque de solidarité, disent-ils, qui submerge les hôpitaux.

Abo L’Allemagne face au Covid La Saxe et ses antivax sont au bord de l’explosion sociale Abo Lutte contre le Covid-19 Pourquoi la Suisse est le pays le moins vacciné d’Europe de l’Ouest Entre ces deux mondes irréconciliables, il y a eu des dérapages violents… et même un attentat manqué contre le ministre-président de Saxe. On n’ose imaginer ce qu’il adviendra, début janvier, quand le parlement fédéral se prononcera sur la vaccination obligatoire. L’Allemagne pourrait suivre l’exemple de l’Autriche, qui l’imposera le 1er février.

«Si la Saxe nous interpelle autant, c’est qu’elle compte 40% d’habitants non vaccinés, un taux semblable à plusieurs cantons suisses.»

L’Équateur a déjà fait le pas jeudi dernier. Et New York, partiellement, ce lundi. Mais si la Saxe nous interpelle davantage, c’est qu’elle compte 40% d’habitants non vaccinés, un taux semblable à plusieurs cantons suisses.

Miroir inquiétant, il nous rappelle à quel point nos sociétés sont mises à l’épreuve par cette pandémie qui force à choisir entre libertés individuelles et devoir de solidarité, deux valeurs pourtant fondamentales en démocratie.

Comme disent nombre d’éthiciens, l’obligation vaccinale ne peut être que l’ultime ressort, quand tout le reste a échoué. En est-on là?

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.