Hockey sur glace – Libor Hudacek, saison terminée L’attaquant slovaque du Lausanne HC a dû se soumettre à une opération à la suite de sa blessure à la jambe gauche subie mardi soir face à Bienne. Sa saison est d’ores et déjà terminée. Grégory Beaud

L'attaquant lausannois Libor Hudacek a dû être aidé pour sortir de la glace lors de la rencontre face à Bienne. keystone-sda.ch

La scène de la toute fin de match face à Bienne a laissé Libor Hudacek au sol. Ecrasé par Marc-Antoine Pouliot, l’attaquant slovaque n’avait pas été en mesure de terminer la rencontre. Plus grave, il avait dû être aidé pour quitter la patinoire puisqu’il n’était pas en mesure de poser le patin gauche sur la glace. Le pire était à craindre, surtout que le nouveau venu – il était arrivé mi-février à Lausanne – avait ensuite été évacué par ambulance vers l’hôpital.

L’ailier a dû se soumettre à une opération jeudi, comme nous l’a confirmé John Fust, entraîneur assistant du Lausanne HC. «Sa saison est terminée», a-t-il détaillé. Débarqué comme sixième étranger à la suite du départ de Cory Conacher à Berne, Libor Hudack n’aura donc disputé que quatre rencontres sous le maillot lausannois (2 buts, 1 assist). Il avait montré de belles promesses notamment à Rapperswil lors de ses grands débuts sous le maillot lausannois.

Jooris: bientôt

Craig MacTavish ne dispose dès lors plus que de cinq étrangers contre six auparavant: deux défenseurs (Vladimir Roth et Mark Barberio) et trois attaquants (Cory Emmerton, Brian Gibbons et Charles Hudon). Le technicien perd donc cette précieuse flexibilité que lui offrait l’arrivée de Hudacek.

Josh Jooris, lui, n’est pas encore apte à revenir au jeu. Absent depuis mi-février, le joueur de centre canadien à licence suisse peut viser un retour au jeu vers la fin de semaine prochaine. «Il s’entraîne, mais n’est pas encore capable d’augmenter le rythme», précise John Fust. Il manquera donc probablement les matches face à Fribourg (samedi) et Davos (mardi). Les Lions se rendront ensuite à Langnau le jeudi. Avec le joueur de centre? «Nous visons la fin de semaine prochaine», détaille le technicien. Benjamin Antonietti devrait lui aussi avoir une date de retour similaire.