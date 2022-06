Portrait de Claire Genoux – Libre, elle reconsidère la langue à chaque livre La Lausannoise, dont la vocation pour l’écriture avait été encouragée par Jacques Chessex, vient de recevoir le prix Rambert pour son roman «Giulia». Caroline Rieder

Claire Genoux dans son appartement lausannois, au bureau où elle écrit, toujours à la plume! Florian Cella/VQH

Claire Genoux est entrée en écriture un peu comme on entre en religion. Mais si elle a la foi, c’est en son art. «On a comme des baguettes magiques au bout des doigts. On joue avec quelque chose de tellement plus puissant que nous.»