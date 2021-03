Second tour des municipales – Libres et PSIP grappillent deux sièges PLR à Payerne Comme en 2006, la population a choisi une formule en 2-2-1 pour sa Municipalité 2021-2026. Julien Mora et André Jomini ne sont pas réélus. Sébastien Galliker

La nouvelle Municipalité de Payerne sera formée par Edouard Noverraz (PLR), Monique Picinali (PLR), Eric Küng (PSIP), Nicolas Schmid (PSIP) et Jacques Henchoz (Libres-Ensemble). JEAN-PAUL GUINNARD

2-2-1. Telle est la formation souhaitée par les électeurs payernois pour leur Municipalité jusqu’en 2026. À la clé, un net recentrage de la politique au détriment du PLR, qui laisse filer deux de ses sièges à l’Exécutif et donc sa majorité. Pour rappel, le parti avait déjà perdu sa majorité au Conseil communal il y a trois semaines. Après la réélection du syndic Eric Küng dès le premier tour, les Payernois ont choisi Edouard Noverraz (PLR sortant, 1056 voix), Nicolas Schmid (PSIP, 987), Jacques Henchoz (Libres-Ensemble, 887) et Monique Picinali (PLR, 855) pour l’accompagner. Par contre, les élus sortants Julien Mora (PLR, 795) et André Jomini (Libres-Ensemble, 691) restent à quai. La Vert’libérale Monica Huonder Berthoud (482) ferme la marche.