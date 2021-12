Société en faillite – Licenciées avant Noël, les employées de Pimkie se révoltent Le 21 décembre, les collaboratrices des magasins de La Praille et de Crissier ont dû fermer boutique. Sans salaire. Eric Budry DÉVELOPPEMENT SUIT

Trois employées de Pimkie ont témoigné jeudi après leurs licenciements le 21 décembre: de gauche à droite, Georgie, Laurence et Emelyne. LAURENT GUIRAUD

«Je ne sais pas comment ils arrivent encore à se regarder dans la glace après avoir fait ça.» Laurence est furieuse. Furieuse et triste. Le 21 décembre à 15 heures, la responsable du magasin Pimkie du centre commercial de La Praille a appris avec ses collaboratrices lors d’une séance téléphonique qu’elle devait mettre la clé sous la porte immédiatement et renvoyer tout le monde à la maison. La raison: la filiale suisse de Pimkie, Mode Diffusion System (MDS), a été déclarée en faillite le 17 décembre. Pour les cinq employées de Genève et leurs quatre collègues dans le canton de Vaud, c’est un coup d’assommoir à la veille de Noël.

«Nous dénonçons la voyoucratie patronale transfrontalière de Pimkie.» Komia Kpogli, secrétaire régional du secteur tertiaire chez Syna.

Défendues par le syndicat Syna, les ex-employées n’entendent pas en rester là. «Les vendeuses ont continué de travailler après le prononcé de la faillite jusqu’au 21 décembre où elles ont été jetées dehors, sans salaire, sans lettre de résiliation ni attestations d’employeurs, explique Komia Kpogli, secrétaire régional du secteur tertiaire de Syna. Or, non seulement les employées ont droit à leur salaire, mais aussi à ces documents pour pouvoir s’inscrire rapidement au chômage. Nous dénonçons la voyoucratie patronale transfrontalière de Pimkie.»

Des méthodes contestées

Car Pimkie, ce n’est pas n’importe quelle marque. Lancée en France en 1971, elle est propriété de la famille Mulliez, sixième fortune de France, qui possède également Auchan et Décathlon. L’enseigne est présente dans de nombreux pays, mais a aussi défrayé la chronique ces dernières années en raison de restructurations brutales. Ce fut notamment le cas en Belgique en mars 2021 lors d’une autre mise en faillite touchant 24 magasins et 135 employés.

Quelque temps plus tard, un magasin Pimkie est réapparu dans une ville belge, provoquant la colère des syndicats qui ont évoqué une faillite frauduleuse. Tout comme en Suisse, les employées belges n’avaient pas reçu leur dernier salaire ni touché aucune indemnité.

