Comparateur en ligne – Licenciement collectif chez Comparis À cause d’un recul constant de sa rentabilité, l’entreprise suisse a annoncé jeudi devoir réduire les effectifs du groupe.

Le risque de nouvelles pertes pour Comparis en 2023 est bien là, en raison des difficultés auxquelles sont confrontés divers domaines de produits. KEYSTONE/Christian Beutler

Comparis, le comparateur en ligne, annonce jeudi soir qu’il se voit contraint de réduire les effectifs du groupe en raison de la révision de la stratégie de croissance votée par le conseil d’administration. Une procédure de licenciement collectif a-t-elle été engagée au sein du comparateur en ligne comparis.ch SA? Une solution socialement acceptable est prévue pour l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs concernés, écrit le groupe dans un communiqué.

Après un recul constant de sa rentabilité, le groupe Comparis est dans le rouge depuis 2022. Une situation qu’expliquent d’une part la hausse significative des coûts, et d’autre part la stagnation du chiffre d’affaires, explique-t-il dans un communiqué. Et le risque de nouvelles pertes en 2023 est bien là, en raison des difficultés auxquelles sont confrontés divers domaines de produits.

La menace de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) de confisquer, dans le cadre de la procédure en cours dite d’enforcement, les bénéfices du courtage d’adresses de comparis.ch SA réalisés dans le domaine des assurances depuis 2015 en raison du défaut d’assujettissement à la FINMA est la plus notable d’entre elles.

«Par mesure de précaution, ce risque oblige l’entreprise à constituer le plus rapidement possible des provisions de plusieurs millions de francs, bien que les juristes estiment que la probabilité d’une telle confiscation des bénéfices soit faible», déclare Richard Eisler, fondateur et président du conseil d’administration de Comparis, cité dans le communiqué.

ATS

