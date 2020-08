Suisse – Licenciements chez Crypto: Berne est responsable, selon la société L’entreprise active dans le secteur de la cybersécurité se sépare finalement de 70 de ses employés. Elle estime que la suspension par le Conseil fédéral d’une licence d’exportation a rendu cette décision inévitable.

Les propriétaires de Crypto International parlent de «l’inaction des autorités» et ont dit se sentir abandonnés par le Conseil fédéral. KEYSTONE

La société Crypto International, basée à Steinhausen (ZG), annonce le licenciement de 70 de ses employés. Cette décision a été rendue inévitable, selon elle, par le refus du Conseil fédéral la veille de réexaminer leur demande de licence d’exportation.

La position de Berne dans ce dossier prive Crypto International de son gagne-pain, a déclaré le couple de propriétaires suédois Emma et Andreas Linde jeudi dans un communiqué. L’interdiction d’exporter, imposée à l’entreprise active dans le secteur de la cybersécurité et du cryptage, se base sur de fausses hypothèses, plaide le couple.

La société qui a succédé à Crypto AG, qui vendait des dispositifs de cryptage manipulés, avait déjà annoncé ces licenciements début juillet. En réponse à l’affaire des services secrets, le département du conseiller fédéral Guy Parmelin a suspendu à la mi-décembre la licence générale d’exportation des sociétés qui ont succédé à Crypto, actives au niveau international. Cela s’applique jusqu’à ce que la situation et les questions ouvertes aient été clarifiées.

Crypto International note que tout a été fait ces derniers mois pour sécuriser l’entreprise, les livraisons aux clients et les emplois. Les propriétaires parlent de «l’inaction des autorités» et se sentent abandonnés par le Conseil fédéral.

Nouvelle société

Toujours selon les propriétaires, les clients restent fidèles à leurs commandes. Plusieurs gouvernements des pays de l’UE sont intervenus aux plus hauts niveaux diplomatiques et politiques pour sécuriser leurs approvisionnements stratégiques, lit-on plus loin dans un communiqué. Il faudra maintenant du temps pour mettre fin légalement à l’entreprise.

Un jour après l’annonce du licenciement de la quasi-totalité de ses effectifs, Crypto International, basée à Zoug, a fait inscrire la nouvelle société Asperiq AG au registre du commerce. Le même couple de propriétaires figure au conseil d’administration. L’équipe de direction est composée de quatre personnes.

Selon le registre du commerce, l’entreprise a pour objet la fabrication de produits de télécommunications et d’électronique grand public. Il ne donne en revanche aucune information sur la structure de propriété ou les participations.

Crypto International a déposé une demande de licenciement collectif le 3 août dernier, pour 83 de ses 85 employés. Selon l’entreprise, ces licenciements sont la conséquence du refus du Conseil fédéral d’accorder une licence d’exportation à la société, qui a succédé à Crypto AG. Cette dernière a espionné pendant des années plus d’une centaine de pays pour le compte des services secrets américains et allemands.

ATS/NXP