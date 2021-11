Interview de Gilles Lipovetsky – «L’idéal d’authenticité est devenu partout la norme»

Pour Gilles Lipovetsky, on est passé d’une authenticité qui se construit dans l’angoisse à une authenticité qui se déploie en toute spontanéité.

Pour Gilles Lipovetsky, on est passé d’une authenticité qui se construit dans l’angoisse à une authenticité qui se déploie en toute spontanéité.

On veut du naturel, du bio, de la transparence, des «vraies gens», de la sincérité en politique… C’est le phénomène que vous analysez dans «Le sacre de l’authenticité». Que révèle cette passion de l’authentique qui semble sans limite?

Elle montre l’importance prise par l’idéal d’être soi-même, qui incite à se diriger selon sa propre voie, et non selon les voies du Seigneur, du parti politique, de la famille ou du clan, comme cela a été le cas depuis toujours. En Occident, cette affirmation du droit au libre gouvernement de soi-même s’est d’abord exprimée dans les choses fondamentales de l’existence: le rejet de l’hypocrisie, de la fourberie ou des masques. Elle est aujourd’hui partout: dans l’alimentaire, la mode, les voyages, la vie politique ou religieuse… Nous sommes dans cette logique de libre appropriation de notre monde; nous ne voulons plus être dirigés du dehors.