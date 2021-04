Retour aux sources – L’idéal? Travailler quinze heures par semaine comme à la préhistoire Selon des scientifiques, notre mode de vie actuel pose plus de problèmes qu’il n’en résout. C’est au néolithique que tout se serait déréglé. Florent Quiquerez

Métro, boulot, dodo. Notre vie moderne n’a rien à envier à celle des hommes préhistoriques. Au contraire. VQH

Vêtus de peaux de bête à la recherche de baies sauvages et de gibier. Et si c’était ça, la vraie vie? Dite de cette façon, la proposition peut paraître saugrenue. Et pourtant, la révolution néolithique qui a vu des nomades chasseurs-cueilleurs devenir une communauté d’agriculteurs sédentaires ne serait pas aussi positive qu’il n’y paraît. Au contraire, ce serait en fait le début de beaucoup de nos ennuis.

Cet avis, c’est celui de plusieurs scientifiques, comme l’explique le «Tages-Anzeiger». «Pourquoi travaillons-nous de plus en plus, alors que nous produisons déjà plus que jamais? s’interroge James Suzman, ethnologue spécialiste de l’histoire du travail à l’Université de Cambridge. Pourquoi consacrons-nous une part si grande de notre vie au travail? Est-ce conforme à notre nature?»