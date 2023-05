Sondage Tamedia – L’idée d’un 3e sexe peine à séduire en Suisse Homme, femme et bientôt neutre ou non-binaire sur des documents officiels? Si l’idée progresse au parlement, la population freine des quatre fers. Florent Quiquerez - Berne

Des manifestants prennent part à une marche pour une meilleure représentation des communautés LGBTQIA+. KEYSTONE

Début mai, une commission du National demandait au Conseil fédéral d’étudier la possibilité d’inscrire – en plus de femme et homme – un troisième genre à l’état civil. Si cette solution fait son chemin à Berne, la population est plutôt réticente. Selon un sondage national réalisé fin mars par Tamedia (éditeur de ce contenu), 62% des personnes interrogées s’y opposent, contre 35% qui la soutiennent. Les femmes, les jeunes et les urbains se montrent toutefois plus ouverts. L’idée est même majoritaire à gauche.