En tant que collectivité publique, nous pouvons confirmer la nécessité d’une identité numérique: nous en avons besoin notamment pour développer les prestations en ligne destinées à la population et aux entreprises, ceci dans le but de faciliter la vie de toutes et tous. Et cette identité numérique, l’e-ID, constitue un des moyens de sécuriser ces prestations.

Toutefois, nous devons garantir notre souveraineté numérique, c’est-à-dire assurer notre capacité à maîtriser nos choix technologiques et à agir dans le cyberespace de manière à préserver nos principes et nos valeurs démocratiques. Nous avons déjà maille à partir avec le pouvoir des acteurs du numérique, qui concurrence celui des États-nations, affecte nos libertés et échappe à l’État de droit. Pas nécessaire d’en rajouter.

«Cette loi n’offre pas les garanties suffisantes pour la protection des données de la population.»

Mais que constate-t-on avec la loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE) soumise au vote le 7 mars prochain? Elle met à mal notre souveraineté numérique, ni plus ni moins. Surtout, elle montre le visage d’un État qui ne veut pas, qui ne sait pas, faire évoluer son pouvoir face à celui sans cesse croissant du numérique qui se répand vite et n’a pas de frontières. Nous devons changer de paradigme et dénoncer cette posture politique d’arrière-garde qui porte cette loi et nous met tous, Confédération, Cantons et Communes, dans une position de fragilité extrême.

En effet, cette loi n’offre pas les garanties suffisantes pour la protection des données de la population et ne nous laisse pas le libre choix. Le côté captif est ainsi à déplorer. Elle désengage l’État d’une tâche régalienne en remettant en mains privées la capacité de fournir l’e-ID.

D’un côté, elle ne protège pas assez la population qui va utiliser cette identité numérique. Et de l’autre, elle ne protège pas non plus suffisamment les prestataires publics, comme les Communes, qui subiront les coûts décidés par les fournisseurs privés; et comme nous sommes convaincus de la nécessaire gratuité de l’e-ID pour l’usager, cela exclut un report de charge. Les finances publiques n’ont pas besoin de cela pendant cette période de crise économico-sanitaire.

Éthique et souveraineté

Dernier point: de nombreux acteurs sont dans les starting-blocks pour obtenir la reconnaissance de la Commission fédérale des e-ID afin de devenir fournisseurs. Parmi eux, très bien placé, le SwissSign Group formé principalement de banques et d’assurances. Qui peut nous affirmer aujourd’hui qu’il n’y aura pas, à terme, de conflits d’intérêts avec les évolutions de l’e-ID si ce sont de tels acteurs qui possèdent toutes nos données? En tout cas pas la loi telle qu’elle nous est présentée en votation.

Ainsi, il serait plus sage de revoir la copie, en commençant par construire ensemble (tous les niveaux institutionnels) le cadre de l’ère numérique que nous désirons et dont, pour ma part, les deux maîtres-mots devraient être: éthique et souveraineté.