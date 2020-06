Éditorial – L’idiot utile du «Black lives matter» Claude Ansermoz

Il fait toujours bon débattre avec Kevin Grangier. Enfin, débattre, disons tenter de répondre à ses posts qui interpellent virtuellement «24 heures». Et dialoguer plutôt avec lui qu’avec certains de ses followers qui en profitent pour traiter ce quotidien de «torchon» – c’est leur droit – «payé par nos impôts» – ce qui est faux. Donc, cette semaine, le président de l’UDC Vaud, homme au verbe raisonnable et à la pensée féconde, facebookisait en demandant pourquoi «24 heures» ne donnait pas la parole, dans le sillage du meurtre de George Floyd, à «ces Noirs qui vivent et aiment la Suisse sans s’en plaindre!»

Il pensait surtout et plus particulièrement, dans la liste de témoins qu’il nous fournissait gracieusement, à quelques personnes qui sont encartées dans son parti. Vous n’avez pas entendu parler de ces élus atypiques? Non? Normal, lui expliquait une autre de ses followers. Qui rappelait par exemple que Jocelyn Canopé, candidat UDC d’origine antillaise à la complémentaire pour la Municipalité de Payerne, ne brillait pas forcément par sa présence sur la page Facebook du parti cantonal. Au contraire d’autres personnalités, «de race blanche».

Claude Ansermoz

Alors oui, en cherchant bien, on peut certainement trouver des personnes de communautés blacks, blanches, vertes qui trouvent que George Floyd l’a bien cherché ou que cela n’arriverait jamais en Suisse. Ou, dans ce même canton, un rédacteur en chef caucasien, chablaisien, pour dire qu’il pense qu’on tape souvent un peu trop facilement sur la police, ici et ailleurs. Et que, sans doute, le nombre d’armes en circulation libre aux États-Unis explique beaucoup de dérapages. Ou pourrait peut-être aussi débusquer un représentant des forces de l’ordre noir qui dirait, anonymement ou pas, qu’il aimerait bien étrangler un délinquant «blanc» lorsqu’il l’arrête. C’est un peu comme d’essayer de trouver l’idiot utile cher à Lénine.

«Quand le couvercle explose, tout n’est pas forcément rationnel»

Comme avec «Me too», le mouvement «Black lives matter» charrie son lot d’exagérations, de paradoxes, de récupérations, d’hygiénisme mental, culturel, commercial. De politiquement correct aussi, comme à déboulonner des statues plutôt que de les expliquer dans leur contexte historique ou d’enlever des rayons des pâtisseries enrobées de chocolat. Reste qu’au regard des faits et de la violence indéniable de cette «intervention» à Minneapolis, donner la parole à une minorité d’habitude silencieuse, qu’elle soit de droite, de gauche, abstentionniste, pour qu’elle fasse part massivement de son ressenti fait partie du débat démocratique.