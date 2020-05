Suisse – Lidl introduit un nouveau type de magasins Le discounter allemand veut construire des points de vente au centre des villes sur deux étages, le premier niveau étant réservé aux places de stationnement.

Le nouveau concept de filiales, appelé «magasin métropolitain», vise à s’adapter à l’espace restreint en ville. KEYSTONE

Lidl veut mettre l’accent sur ses points de vente situés en centre-ville et dans les agglomérations. A cet effet, la filiale helvétique du discounter allemand veut construire les magasins dans ces zones sur deux étages, le premier niveau étant réservé aux places de stationnement. Le détaillant va aussi introduire des caisses automatiques.

Le nouveau concept de filiales, appelé «magasin métropolitain», vise à s’adapter à l’espace restreint en ville, celui-ci ne nécessitant qu’une surface de terrain de 3500 mètres carrés, contre 6000 à 7000 mètres carrés pour un point de vente standard, explique jeudi Lidl. Le premier supermarché de ce type a ouvert ses portes jeudi à Reiden, dans le canton de Lucerne.

Actuellement, Lidl compte 144 magasins en Suisse. Le détaillant ajoute avoir testé avec succès les caisses automatiques (self check-out) et compte désormais deux points de vente à en être doté. Le système sera introduit dans d’autres filiales sélectionnées et très fréquentées en zone urbaine.

Le discounter entend aussi remanier l’apparence des points de vente, étendre ses rayons fruits et légumes et agrandir les zones d’entrée. Ces nouveautés seront déployées dans les autres magasins du détaillant d’ici 2021.

( ATS/NXP )