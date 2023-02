Patrimoine de Moudon – Lifting délicat pour le temple St-Etienne Suite à la chute d’un bout d’enduit, des travaux de restauration sont en cours, sous trois voûtes de l’église chère à Moudon. Sébastien Galliker

Pour reformer la cohésion des enduits, la restauratrice Cynthia Mellid injecte un coulis par l’intermédiaire de petits tuyaux. Marie-Lou Dumauthioz

«Je toque avec mon doigt comme si je frappais à une porte. On entend tout de suite si cela sonne creux ou pas. Et quand c’est le cas, cela signifie que l’enduit se sépare et il faut donc injecter un coulis par le biais de petits tuyaux pour reformer la cohésion du tout.» Perchée à 15 mètres de hauteur sous les voûtes de l’église St-Etienne de Moudon, Cynthia Mellid, restauratrice d’art pour la société Sinopie Sàrl de Vevey, tient dans ses mains une seringue en ce dernier jeudi de janvier. En fonction des besoins, elle injecte différents types de coulis de mortier sous les peintures qui ornent le chœur du temple, symbole de la cité broyarde.