Ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretaye – Un train d’union de 125 ans entre plaine et montagne La riche histoire de la ligne exploitée par les Transports publics du Chablais (TPC) est mise en lumière depuis cet été. Christophe Boillat

Un vieux tramway du BVB traverse une dernière fois Bex avant de partir dans un musée zurichois Chantal Dervey – Archives

L’épisode est encore dans toutes les mémoires. En février 2022, un renard seul suffit à déclencher une avalanche. La coulée dévale la pente et fait dérailler le train Bex-Villars-Bretaye (BVB), qui filait sur Villars. Une rame sort des rails, l’autre finit dans la neige. Le train est heureusement vide de passagers, le chauffeur est indemne. Une semaine de travaux sera nécessaire pour un retour à la normale.

Cet épisode est l’un des très nombreux de la riche histoire du BVB, qui célèbre en 2023 ses 125 ans d’existence. Une exposition historique est visible dans la gare de Villars pour fêter dignement cet anniversaire. Une brochure retrace de manière moderne et dynamique la saga de cette ligne de train, totalement incontournable de la vie de la région.

La journaliste Oriane Grandjean y écrit notamment: «Cette saga, c’est celle d’une ligne de train, mais pas seulement. C’est l’histoire de toute une région, de l’esprit pionnier d’acteurs du monde politique et entrepreneurial chablaisien qui, en 1897, se lancèrent le pari de faire grimper un train de Bex à ce qui deviendrait bientôt l’une des stations les plus en vue des Alpes suisses.»

Touristes et soldats US

C’est donc en 1897 que tout commence. Bex double Aigle et se voit octroyer une concession par les Chambres fédérales pour construire «une ligne de chemin de fer entre Bex et Villars en passant par Gryon». Le coup de pioche inaugural du 20 janvier 1898 fait entrer la Cité du sel dans l’ère moderne. Sept mois plus tard, la population fait la fête au premier tronçon du tramway électrique Bex-Bévieux.

Il ne faut que deux ans pour prolonger les voies jusqu’à Gryon, avec installation d’une crémaillère. Et un an de plus pour joindre le terminus, Villars. Les Ateliers mécaniques de Vevey, aujourd’hui disparus, édifient un viaduc de 145 m de long et 48 m de haut. L’impressionnante inondation de juillet 1910 fait déborder l’Avançon. Les coulées emportent sur leur passage des bouts de voies ferrées. La remise en état durera un mois.

Les 9 et 10 septembre, les aficionados du BVB pourront embarquer dans de l’ancien matériel roulant. Transports publics du Chablais

Dès 1930, Villars est assaillie par les touristes. On vient de toute l’Europe pour y skier ou golfer. Le BVB contribue très largement à l’attraction de la station. Du reste, une nouvelle gare est construite à Villars en 1942. Les milliers de soldats américains qui sillonnent les Alpes après la Seconde Guerre mondiale en profitent pleinement.

Modifications, ajouts, performances techniques, innovation, infrastructures nouvelles rythment dès lors la vie du BVB. En 1972, l’ajout d’un chasse-neige permet d’accélérer la cadence. 8 ans plus tard, un nouveau viaduc en béton remplace celui de 1901. En 1999, c’est la naissance des TPC qui fusionnent 4 compagnies régionales. La compagnie lui offre une nouvelle rame en 2001. Le BVB, long de 17 km, a convoyé près de 740’000 voyageurs en 2022.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.