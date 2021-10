Football – Ligue Europa: Naples se relance, Lyon gagne encore Les Napolitains ont remporté leur premier match, face au Legia Varsovie. Les Lyonnais de Shaqiri ont vécu une soirée folle contre le Sparta Prague. Afp/Sport-Center

La joie de Lorenzo Insigne et des Napolitains après le 1-0. AFP

Avec un succès contre le Legia Varsovie 3-0, Naples s’est bien relancé jeudi soir lors de la 3e journée de la phase de groupes de Ligue Europa, tandis que Lyon et West Ham ont poursuivi leur sans-faute.

Les Napolitains ont enclenché la marche avant en l’emportant 3-0 en fin de match, face aux Polonais qui conservent toutefois la tête du groupe C avec six points. Ils devancent le Napoli et Leicester, tombeur du Spartak Moscou mercredi 4-3 grâce à un quadruplé de Patson Daka.

West Ham a eu moins besoin de batailler pour venir à bout de Genk et enchaîner un troisième succès consécutif sans encaisser le moindre but, pour compter six points d’avance sur ses trois concurrents du groupe H, tous à trois points après la victoire du Rapid Vienne sur le Dinamo Zagreb.

Lyon revient de loin

Même bilan comptable pour Lyon avec Xherdan Shaqiri jusqu’à la 75e minute, qui a renversé le Sparta Prague 4-3 après avoir été mené 2-0. L’entrée de Lucas Paqueta en deuxième mi-temps a été décisive. L’OL pointe à la première place, cinq longueurs devant les Tchèques.

Les Turcs de Galatasaray continuent eux de caracoler en tête du relevé groupe E: en dominant le Lokomotiv Moscou 1-0, les Stambouliotes prennent leurs distances avec la Lazio et Marseille, restés dos à dos (0-0).

Le classement est bien plus serré dans le groupe B où Monaco a arraché une précieuse victoire à Eindhoven (2-1) en fin de match et devance les Basques de la Real Sociedad qui ont décroché trois points contre le Sturm Graz (1-0).

Francfort en tête

Dans un des gros duels de la soirée, l’Eintracht Francfort, avec Djibril Sow jusqu’à la 89e, a dominé l’Olympiakos (3-1) pour prendre la première place de la poule D devant les Grecs, en profitant du match nul entre Fenerbahce et Anvers (2-2).

Dans le groupe E, l’OM et la Lazio se sont neutralisés au Stade Vélodrome (0-0). Galatasaray a pris la tête du groupe avec 7 points après sa victoire 1-0 sur le terrain du Lokomotiv Moscou. Suivent la Lazio (4) et l’OM (3).

En se neutralisant à Séville, le Betis et le Bayer Leverkusen (1-1) conservent tous les deux un matelas confortable en vue de la qualification dans le groupe G, avec quatre points d’avance sur le Celtic Glasgow vainqueur mardi de Ferencvaros (2-0).

La situation est similaire dans le groupe F où deux équipes se détachent après trois journées: l’Etoile Rouge de Belgrade garde la tête, malgré le nul concédé en fin de match contre Midtjylland (1-1), un point devant Braga qui est allé chercher un succès précieux sur la pelouse de Ludogorets (1-0).

