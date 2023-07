Retour du Stravinski – Lil Nas X à Montreux, «little» arnaque Que vaut sur scène le plus excitant phénomène de la pop américaine, accessoirement tête d’affiche de l’édition 2023? Une heure de chorégraphie sur bandes enregistrées et de jolis pectoraux. Francois Barras

Le Montreux Jazz annonçait Lil Nas X parmi l’une de ses têtes d’affiche, à côté de Bob Dylan et de Sam Smith. FFJM_2023_Thea_Moser

Bonne nouvelle pour Chantal Goya: les portes du Montreux Jazz lui sont grandes ouvertes! Un décor un peu magique, des danseurs qui frétillent, de gros monstres en peluche, une avalanche de bandes préenregistrées et un culte ripoliné: la recette du «Soulier qui vole»? Non, le concert de Lil Nas X mardi 4 juillet à l’Auditorium Stravinski.

Reprenons. Il était une fois un jeune rappeur, chanteur, auteur et compositeur ultradoué nommé Montero Lamar Hill, révélé à 20 ans sous le pseudo de Lil Nas X comme le plus puissant phénomène de la pop américaine, Black de Géorgie devenu étendard queer à l’exubérance renversante et au talent musical complet, du moins tel qu’il apparaît dans son album de 2021, «Montero». Le Montreux Jazz l’annonçait à juste titre parmi l’une de ses têtes d’affiche, à côté de Bob Dylan et de Sam Smith, et lui offrait son Stravinski. Là où naissent les légendes, dit la pub.

Que vaut le musicien Lil Nas X après son passage au Jazz? Le chanteur? Le rappeur? Aucune idée!

Peut-être qu’en privé, le culot de Lil Nas X est légendaire. Mais en termes musicaux - ce qui fait a priori l’intérêt et la nature du Montreux Jazz - le concert de l’Américain s’est résumé à soixante minutes chrono de ses enregistrements studio lancés dans les enceintes du Strav’, avec une seule ligne de micro ouverte pour assurer les couplets et gonfler les chœurs des refrains en playback. Aucun musicien sur scène, mais une dizaine de danseurs admirablement carrossés et particulièrement agiles du bassin, au service du culte überkitsch du chanteur qui en fait des tonnes, dieu mystérieux apparaissant dans les éclairs d’un montage vidéo, guerrier futuriste ondulant dans un drôle de décor en forme d’oreille interne, chevalier à plumes sur cheval géant.

Chacune de ses transformations est accueillie par les clameurs du nombreux public (soirée non sold out), mais quiconque ne voue pas un culte à Lil Nas X se retrouve avec la désagréable impression de mater un peep show de luxe au prix de 2 francs 5 centimes la minute, les premiers billets s’échangeant à 125 francs.

Que vaut le musicien Lil Nas X après son passage au Jazz? Le chanteur? Le rappeur? Aucune idée! Il sait bien danser, ça oui. Et il a de jolis costumes et un corps de rêve. Mais hormis citer le nom de Montreux, il n’a pas accordé au festival la moindre chance d’une création personnelle, d’un moment d’exception en interprétation originale de son album, d’une seconde d’improvisation forcément empêchée par la chorégraphie mécanique de son show. Bien des artistes électropop de seconde zone visent le spectacle avant la musique, mais on espérait que Lil Nas X naviguât au-dessus de cette mêlée. Et justifie sa position sur l’affiche: emprunter un bout de «Beat It», de Michael Jackson, en interlude final sonnait moins comme un hommage que comme un cruel élément de comparaison. Ou une invite à dégager.

