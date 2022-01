Première naissance vaudoise – Lilia, née le 1er janvier 2022 Premier bébé vaudois de 2022, Lilia a connu une entrée dans le monde marquée par un périple en solitaire. De l’hôpital de Nyon au CHUV, elle n’a pu rejoindre ses parents restés à Nyon que le 2 janvier au matin. Céliane Déluca

«Il n’y a eu aucune complication pendant la grossesse, alors j’étais convaincu qu’elle arriverait pile à la date annoncée, dans la journée du 1er janvier.» David, père de Lilia

Son père, David, s’amuse de sa propre candeur: «Il n’y a eu aucune complication pendant la grossesse, alors j’étais convaincu qu’elle arriverait pile à la date annoncée, dans la journée du 1er janvier.» Mais à deux heures du matin le 31 décembre, sa compagne Laura a déjà des contractions. Commencent alors quelque vingt-trois heures d’efforts pour mettre au monde Lilia, qui deviendra ainsi le premier bébé né dans le canton de Vaud en 2022.

Tout de suite, l’urgence apparaît: la petite fille de 3 kilos 340 et 52 centimètres ne respire pas du tout, puis très mal. Il faudra au total cinquante minutes de ventilation pour l’aider à prendre son souffle. Les radios révèlent qu’il s’agit d’un pneumothorax, soit de l’air qui s’est logé entre la paroi thoracique et le poumon après s’être échappé du poumon. S’ensuit un déplacement de l’enfant au CHUV, l’attente, puis le soulagement extrême de ses parents, restés à l’hôpital de Nyon: Lilia va très bien.

Alors que la nouvelle mère n’a pu la porter dans ses bras qu’un quart d’heure, le trio a été réuni le 2 janvier au matin.

C’est le premier enfant de ce couple d’origine galloise et suisso-canadienne, dont le projet de fonder une famille avait été reporté à cause du Covid de Laura, 39 ans, et de David, 40 ans. Alors que la nouvelle mère n’a pu la porter dans ses bras qu’un quart d’heure, le trio a été réuni le 2 janvier au matin. Elle retournera bientôt à son domicile de Chéserex. Si 2022 suit la tendance des naissances de ces dernières années présentée par Statistique Vaud, plus de 8000 naissances de Vaudoises et Vaudois devraient suivre celle de Lilia.

