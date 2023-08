Illustration – Lilli, l’ancêtre de Barbie Ruth Handler, cofondatrice de Mattel, découvre Lilli lors d’un voyage en Europe en 1956. Elle était née d’une bande dessinée satirique publiée dans le journal «Bild». Tonia Mastrobuoni La Reppublica

En 1956, durant des vacances en Europe avec sa fille Barbara, Ruth Handler, la brillante cofondatrice du géant américain du jouet Mattel, tombe sur une poupée Lilli dans une vitrine de Lucerne. AFP

La Barbie des débuts n’a pas le sourire franc de la fille d’à côté. Ce n’est pas non plus une poupée. C’est une blonde grivoise à la bouche en forme de cœur et aux sourcils arqués – une prostituée de luxe, selon certains. Elle s’appelle Lilli et est née en même temps que le journal le plus controversé d’Allemagne, le «Bild». Bref, c’est plus une Marlene Dietrich qu’une Grace Kelly.