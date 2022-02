Éditorial sur les élections cantonales - L’illusion du lausanno-centrisme

«Il est important que les régions périphériques soient entendues et représentées au Conseil d’État.» C’est le député-syndic de Baulmes Julien Cuérel qui le dit dans la dernière vidéo promotionnelle de l’UDC en faveur de son candidat du Gros-de-Vaud, Michaël Buffat. Évident: qui trouverait souhaitable d’avoir un gouvernement composé uniquement de citadins de l’arc lémanique?

Les électeurs se gardent bien de tenter l’expérience; ils ne boudent jamais l’arrière-pays. Ces trente dernières années, ils ont notamment propulsé au Château cinq Nord-vaudois dont un Combier, deux Chablaisiens, une Broyarde. Quant au fameux Gros-de-Vaud, il est représenté au Conseil d’État sans discontinuité depuis 1994.

«Rappelons que les précédentes élections cantonales en 2017 ont vu le lobby agricole se renforcer considérablement au parlement.»

Le Grand Conseil n’est pas en reste. Une analyse du découpage électoral et de la démographie vaudoise montre que le parlement représente assez fidèlement la composition territoriale du canton, voire qu’il est même moins urbain que la réalité. Un Vaudois sur quatre habite dans une Commune de moins de 3000 habitants, et un député sur quatre aussi. Sont-ce des bobos pendulaires qui ont déménagé pour se connecter à la nature? Non. Rappelons que le lobby agricole s’est renforcé considérablement à l’issue des dernières élections, en 2017. Ils étaient 34 élus à exercer un métier de la terre, soit 22% de la nouvelle députation. Davantage que dans les années 90. Alors que le secteur primaire n’emploie plus que 3% des Vaudois.

Malgré tout, l’idée d’un lausanno-centrisme parlementaire a la vie dure, sitôt que le Législatif libère des paquets de millions pour les infrastructures de la principale agglomération vaudoise, par exemple. Un ressentiment qu’ont toujours été tentés d’entretenir des élus de régions périphériques auprès de leur électorat. Le système n’est pourtant pas biaisé en leur défaveur. Mais comme tout dispositif électoral, «il ne vaut bien sûr que ce que valent les parlementaires élus», comme l’écrivait l’éditorialiste de «La Nouvelle Revue de Lausanne» en 1961. Et c’est toujours vrai soixante ans plus tard.

Vincent Maendly est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2006, comme localier à Yverdon-les-Bains et Nyon, avant de se spécialiser dès 2017 dans la politique cantonale. Il est titulaire d'une licence en droit de l'Université de Lausanne. Plus d'infos @VincentMaendly

