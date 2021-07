Consommation et Covid-19 - L’illusion d’un «monde d’après» réinventé a vécu

Élaboré en partenariat avec l’UNIL-EPFL Afficher plus

Dans le cadre d’un partenariat avec Tamedia, quatre étudiants de l’EPFL et de l’UNIL ont concocté un questionnaire diffusé sur les sites tdg.ch et 24heures.ch. Ils ont analysé les réponses et rédigé cet article dans le cadre du cours de master «Les données en contexte». Ce cours s’inscrit dans le programme TILT, une nouvelle offre de cours UNIL-EPFL coordonnée par le Collège des Humanités.