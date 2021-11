CONCOURS | 5 x 2 billets à gagner – Lilly Wood & The Prick 24 heures vous offre 5 x 2 billets pour le concert de Lilly Wood & The Prick, jeudi 25 novembre 2021 aux Docks de Lausanne.

Lilly Wood & The Prick DR

Ils ont sorti les tubes de l’été, mais on voit qu’ils sont là pour durer. Lilly Wood & The Prick n’est pas ce groupe passager. Il est celui qui nous accompagne contre vents et marées, et qui revient nous libérer quand on est confiné. Après 4 années d’absence sans toutefois errer – la chanteuse Nili Hadida s’étant créée un chemin solo – le single Lonely Life annonce un nouvel album. Puis pointe You Want my Money, 2e titre, qui confirme bien que cette nouveauté balaye toute morosité.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: