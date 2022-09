Réchauffement climatique – L’îlot de chaleur de Plateforme 10 fait suer les élus La plaque de béton qu’est le nouveau quartier des musées doit se verdir, selon les Verts. Renaud Bournoud

Inauguré en juin dernier, le quartier des arts Plateforme 10 à Lausanne est peu végétalisé. Vanessa Cardoso

Les Verts auront attendu la fin de cet été caniculaire pour dénoncer «l’îlot de chaleur» que représente Plateforme 10, le nouveau quartier des musées inauguré en juin. Mardi, les sections lausannoise et cantonale ont annoncé qu’elles déposeraient simultanément des interpellations au Grand Conseil et au Conseil municipal pour demander que le site soit «rapidement» végétalisé. Comme les promoteurs du projet l’avaient promis à l’époque. Les écologistes précisent que leurs interpellations ont été signées par plusieurs partis. Ils y voient le signe que «cette thématique va plus loin que les clivages partisans».

«Ce type d’aménagement presque entièrement minéral doit être proscrit des prochains projets architecturaux cantonaux d’envergure.» Extrait de la motion qui sera déposée au Grand Conseil

Une semaine après la fête de la nouvelle présidente du Grand Conseil, la Verte Séverine Evéquoz, organisée sur le parvis de Plateforme10, les Verts relèvent «les affres de l’îlot de chaleur que les aménagements extérieurs presque entièrement minéralisés ont créé». Ils rappellent que le projet lauréat décrivait un «parc urbain». L’an dernier, un crédit supplémentaire a même été voté par les députés afin de végétaliser la parcelle. Pour l’instant, quasi rien n’a été entrepris. Cette absence de verdure est devenue criante avec les fortes chaleurs de l’été qui ont transformé le site en four.

Une motion est également en préparation. Ce texte, qui sera déposé au Grand Conseil par la cheffe de groupe Rebecca Joly, demandera que «ce type d’aménagement presque entièrement minéral soit proscrit des prochains projets architecturaux cantonaux d’envergure». Pour les Verts, il est désormais temps que l’État-constructeur prenne en compte le réchauffement climatique dans ses projets de construction et d’aménagement.

