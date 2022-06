Le Cirque Starlight termine sa tournée – «Limbes» plonge dans la mémoire du cirque Le cirque jurassien fête ses 35 ans, avec un spectacle fantasmagorique. À voir à Prilly et Renens. Critique. Benjamin Chaix

Les ravissantes contorsionnistes Saranzaya Solongo et Agiimaa Dashzeveg, aux allures de jumelles archisouples. FEDERAL-STUDIO.COM/REGIS GOLAY

Starlight boucle sa tournée, à Prilly et Renens, du 17 au 21 juin. Ce cirque suisse fondé en 1987 à Porrentruy a baladé aux quatre coins de la Suisse romande, depuis fin mars, son spectacle imaginé pour ses 35 ans. Le 2 avril, on l’a vu à Genève. Tout de suite beaucoup de monde et de nombreux enfants ont pris place sous le chapiteau bleu. Une foule accueillie par les gens de la balle parmi lesquels Heinrich et Jocelyne Gasser, parents du metteur en scène de «Limbes», Christopher Gasser, et le fabuleux Victor Rossi, vendeur de programmes et clown représentant de la 8e génération d’une dynastie du cirque. Ici tout le monde met la main à la pâte, avant, pendant et après la représentation.