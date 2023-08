Nous sommes nombreux à calculer notre indice de masse corporelle, cette valeur qui permet de savoir si notre poids est «normal». Nous sommes nombreux, aussi, à redouter de dépasser un seuil fatidique et à se battre avec les yoyos de la balance. Nous sommes nombreux, enfin, à préférer «ne pas savoir». À toutes ces personnes, l’étude américaine que nous relatons fera du bien, puisqu’elle confirme que l’IMC, ou BMI en anglais, ne dit pas tout et qu’on peut être en bonne santé même s’il est un peu trop élevé.

Tout ça montre qu’on ne peut pas réduire les choses à un chiffre. Nous sommes différents les uns des autres. Hommes, femmes, jeunes, vieux… Il faut aussi tenir compte du fait que nous n’avons pas tous la même forme ni le même surplus de graisse. Dire que l’IMC seul ne suffit pas permet de défendre cette diversité, d’appuyer un mouvement qui prône son acceptation et de prôner une prévention basée sur plusieurs indicateurs.

«De telles conclusions démontrent que l’obésité réclame plus de considération qu’une simple valeur.»

De telles conclusions démontrent aussi que l’obésité réclame plus de considération qu’une simple valeur. Un médecin doit poser un diagnostic, fondé sur différents éléments, et proposer un suivi adapté. Car il s’agit d’une maladie aux causes multifactorielles, dont les répercussions sont importantes pour la société et pour celles et ceux qui sont touchés. Leur souffrance est réelle, et leur surcharge pondérale augmente le risque de vivre moins longtemps.

La réponse mérite d’être sérieuse et nuancée. Elle doit aussi passer par des mesures politiques, notamment pour limiter la publicité d’aliments sucrés ou gras. Et puis la société dans son ensemble doit le comprendre: cette discussion ne relève pas d’une préoccupation esthétique. Ni de savoir si notre IMC est compatible avec notre maillot.

