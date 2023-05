Pied du Jura – Limite du système de protection contre les crues Le système de régulation des eaux du Jura a globalement bien fonctionné lors des crues de 2021. Malgré ses limites évidentes, pas de nouvelle correction prévue.

Selon les experts, sans les optimisations apportées suite aux crues de 2007, le niveau des lacs aurait été supérieur d’environ 20 centimètres durant l’été 2021. EDITPRESS

Les cantons de Vaud, de Neuchâtel, de Berne de Soleure, de Fribourg et d’Argovie ainsi que la Confédération ont procédé à une analyse commune des crues survenues en été 2021. Cette analyse a montré que le système de régulation de la correction des eaux du Jura a permis d’éviter des dommages plus importants. Lors de ces inondations, les lacs de Neuchâtel et de Bienne avaient dépassé leur niveau de crue.

Pour les cantons concernés par les lacs du pied du Jura mais aussi par l’Aar, le système de régulation a toutefois montré ses limites; alors que les crues avaient touché les zones proches de l’Aar en aval du lac de Bienne en 2007, elles ont surtout impacté les riverains des lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat en 2021.

Selon les experts, sans les optimisations apportées suite aux crues de 2007, le niveau des lacs aurait été supérieur d’environ 20 centimètres durant l’été 2021. S’ils reconnaissent qu’il est nécessaire de mieux protéger les infrastructures exposées aux crues, cantons et Confédération jugent qu’il faut aussi mieux informer la population.

