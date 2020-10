Le journal du Docteur «mains propres» – «Limiter la propagation de ce virus n’a rien de mystique!» Le professeur Didier Pittet publie avec Thierry Crouzet «Vaincre les épidémies», un journal de bord de la pandémie qui raconte jour après jour la crise du coronavirus. Il en tire des enseignements pour gérer la deuxième vague. Pascale Zimmermann Corpataux

Le professeur Didier Pittet, épidémiologiste aux HUG. Yvain Genevay

C’est peu dire qu’il est très occupé. Depuis qu’il a été chargé par Emmanuel Macron de diriger la commission chargée d’évaluer la manière dont son gouvernement a régi la pandémie en France, le Genevois Didier Pittet migre à Paris tous les jeudis et vendredis. Par chance, c’est lundi, il est à son bureau des HUG et nous consacre un long entretien par téléphone pour parler du livre qu’il publie avec Thierry Crouzet, «Vaincre les épidémies. De la prise de conscience aux gestes qui sauvent». Le médecin y raconte au jour le jour la montée de l’épidémie à Genève, en Suisse et dans le monde. Et en tire des enseignements pour affronter cette deuxième vague qui déferle partout.