Élections cantonales – Limiter les carrières politiques à trois mandats? Le parlement devra trancher La gauche propose de restreindre la longévité au niveau cantonal et communal. Si la mesure est acceptée, Pascal Broulis et Philippe Leuba n’auront pas la possibilité de se représenter. Mathieu Signorell , Renaud Bournoud

Les députés au parlement vaudois seront amenés à se prononcer à la rentrée sur une réglementation du nombre de mandats des élus. Keystone

La longévité des carrières politiques fera débat à la rentrée. Dans le cadre la révision de la loi sur l’exercice des droits politiques, les députés seront amenés à se prononcer sur une réglementation du nombre de mandats des élus, selon la RTS. Le projet en discussion propose de fixer une limite de trois législatures successives (c’est-à-dire 15 ans) pour siéger au Conseil d’État, au Grand Conseil, mais aussi dans les Municipalité et dans les Conseils communaux. Le dispositif imaginé ne concerne pas les mandats des élus vaudois à Berne.

Le président de la Commission parlementaire des institutions et des droits politiques, Alexandre Démétriadès (PS), confirme l’information du service public et précise que l’idée vient de la gauche. «La question de limiter à trois mandats pour les postes cantonaux et communaux a été soulevée durant les débats de la commission consacrés à la modification de la loi sur l’exercice des droits politiques, ajoute le socialiste. Mais, comme le projet du Conseil d’État ne comportait pas cet aspect et comme c’est un sujet important, nous avons demandé à nos membres d’en discuter avec leurs collègues de groupe.»