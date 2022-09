Cyclisme – L’immense déception de Stefan Küng, en argent sur le chrono Terrible coup dur pour le Thurgovien de 28 ans. Il a été battu de moins de 3 secondes aux Championnats du monde de contre-la-montre de Wollongong (Aus) par le Norvégien Tobias Foss. Robin Carrel

Décidément, le vélo peut être une discipline extrêmement cruelle. Stefan Küng était devant toute la meute sur tous les points intermédiaires de ces Mondiaux australiens, avant de crever au poteau sur la ligne d'arrivée. Le Suisse a perdu 14 secondes lors des 10 derniers kilomètres sur Foss, sacré champion du monde à la surprise générale.

Küng vit décidément une saison frustrante. Le coureur de la Groupama-FDJ a élargi sa palette en 2022, mais n'a récolté que des places d'honneur sur les grandes courses: 3e de Parix-Roubaix, 3e du Grand Prix E3, 5e du Tour des Flandres, 8e de l'Amstel Gold Race, 5e du classement général du Tour de Suisse et vice-champion d'Europe du contre-la-montre une seconde derrière Bissegger. Il a «juste» gagné le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine cette année…

Cette fois, ça a été encore plus cruel pour le Thurgovien. Tobias Foss a réussi un dernier tronçon de feu, pour devenir le premier Norvégien de l'histoire à remporter ce titre planétaire. Le double champion de son pays dans la spécialité - qui avait remporté le Tour de l'Avenir en 2019 et qui n’avait jamais remporté d’autre contre-la-montre sans sa carrière - a dompté tous les favoris et c'est une immense surprise.

Küng a été battu de... 175 centièmes au terme des 34 kilomètres tracés dans cette station balnéaire du Sud-Est australien. Le Belge Remco Evenepoel, vainqueur une semaine auparavant du classement général du Tour d'Espagne, a complété le podium à moins de 10 secondes du Norvégien. Ethan Hayter, victime d'un saut de chaîne, a terminé au pied du podium (à 40'’).

Stefan Bissegger, parti bien avant les cadors et longtemps détenteur du temps de référence, a pris une jolie 5e place, sur une distance un peu longue pour lui. Les autres favoris Tadej Pogacar (6e à 48'') et Filippo Ganna (7e à 55'') sont encore plus loin.

