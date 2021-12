Éditorial - L’immigration, casse-tête de l’Europe

Les images des familles bloquées devant les barbelés polonais ont remplacé en 2021 celles des camps de Lesbos. Les naufrages au large de Calais ont envoyé aux oubliettes les morts en Méditerranée. Lorsqu’une route migratoire est bloquée, d’autres apparaissent. Mais l’Europe n’a pas trouvé de réponse à ce paradoxe: les citoyens du continent pensent qu’il y a trop de migrants, mais ils savent que leurs économies en ont besoin.

Notre sondage montre que le rejet du migrant est largement partagé dans les pays européens. Mais lorsqu’on évoque les causes de cette hostilité, la peur qu’un étranger vole l’emploi d’un «local» arrive en dernier, loin derrière la menace criminelle, terroriste ou religieuse qu’il pourrait représenter.

D’où l’absurdité de certaines solutions nationales à cette équation. Le Royaume-Uni en est l’exemple le plus abouti. Boris Johnson a fait campagne pour le Brexit en promettant la fin de l’immigration en provenance des pays les plus pauvres de l’UE. Résultat, le Royaume-Uni est confronté aujourd’hui à une pénurie critique de camionneurs, aide-soignantes ou ouvriers agricoles.

En France, l’«immigration zéro», l’insécurité et le «grand remplacement» seront des thèmes centraux de l’élection présidentielle, alors que les entreprises peinent à recruter face au rebond de croissance. À l’inverse, l’Allemagne se démarque avec un discours courageux: le pays doit faire venir 400’000 étrangers par an pour éviter son déclin démographique et économique. Des vannes ouvertes mais contrôlées.

L’Europe est aujourd’hui face à ce défi. Ne pas se contenter de barricader le continent derrière des murs et des slogans assurant des victoires électorales. Mais valoriser l’apport positif de l’immigration pour la rendre plus acceptable aux yeux des peuples, en misant sur l’intégration et l’affirmation des valeurs européennes.

