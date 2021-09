Architecture et urbanisme - L’immobilier a remis ses «César»

Meilleur développement résidentiel: BaseCamp Lyngby, à Kogens Lyngby, Danemark. Architectes: Lars Gitz Architects et Kragh & Berglund. Le bâtiment se veut un lieu de vie durable, communautaire et intergénérationnel pour 900 étudiants et personnes âgées. S’inspirant de la zone verte environnante, il vise aussi à inciter ses occupants à interagir à la fois avec la nature et les uns avec les autres.

