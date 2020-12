Suisse – L’immobilier résidentiel reprendra son souffle en 2021 Le groupe bancaire genevois Edmond de Rothschild anticipe une détente sur les prix immobiliers dans l’Arc lémanique, en raison de la concurrence entre le canton de Vaud et Genève en termes de bien en construction.

La tendance baissière sur les prix dans l’immobilier arrivera à son terme à fin 2021. KEYSTONE

Les effets du coronavirus vont affecter l’immobilier résidentiel en Suisse avec un peu de retard. L’année prochaine, la hausse des prix va s’essouffler, avant que ceux-ci se contractent de 1%, selon une étude publiée jeudi par le groupe bancaire genevois Edmond de Rothschild. Une inversion de tendance est attendue pour 2022.

L’immobilier en Europe a montré jusqu’ici une certaine résilience, directement liée aux soutiens budgétaires décidés par les Etats. «Cela pourrait repousser un peu plus loin l’arrivée du choc sur les prix immobiliers (…) et ça devrait amoindrir son ampleur en comparaison à une situation plus classique», indique à AWP Jean-Christophe Delfim, économiste auprès d’Edmond de Rothschild.

Selon ce spécialiste, la Suisse a tiré son épingle du jeu en prenant des mesures moins drastiques que ses voisins. La baisse des transactions constitue à l’heure actuelle le seul effet perceptible. Elle s’explique par les mesures de distanciation sociale qui ont réduit le nombre de visites de bien en vente.

L’établissement genevois ne table pas sur un nouvel assouplissement des conditions de crédit hypothécaire, plus particulièrement un abaissement supplémentaire des taux d’intérêt. Les autorités ont par ailleurs opéré un tour de vis en matière d’apports en fonds propres et de ratio de dette pour l’immobilier résidentiel de rendement, rappellent les économistes de la banque.

Concurrence Vaud-Genève

Les centres urbains que sont Genève et Zurich continuent de susciter une forte demande. Pour Edmond de Rothschild, une détente sur les prix pourrait intervenir dans l’Arc lémanique, en raison de la concurrence entre le canton de Vaud – plus accessible – et Genève en termes de bien en construction.

La pandémie a cependant mis son grain de sel dans les tendances du marché immobilier résidentiel helvétique. La généralisation des mesures de distanciation sociale a quelque peu réduit l’attrait des «hypercentres» et des fortes concentrations en population.

«Il y a un petit changement dans la structure de la demande, pour se réorienter en dehors des centres urbains, peut-être pas pour aller en pleine campagne mais à l’extérieur, pour acquérir un bien plus spacieux, ne serait-ce que pour installer un bureau permettant le télétravail», considère Jean-Christophe Delfim.

En revanche, la fermeture des frontières et la limitation des relations temporaires avec les pays voisins ne devraient pas changer la donne, l’impact de la crise sur le solde migratoire étant plus ou moins neutre, souligne l’économiste.

Le coronavirus a également pesé sur l’offre, puisque de nombreux chantiers ont été suspendus pour cause de mesures sanitaires. «L’ampleur de ces retards en Suisse n’a pas été très forte en comparaison internationale, par rapport à la France, l’Italie, l’Espagne et les Etats-Unis. L’arrivée sur le marché de ces biens va entraîner une légère détente temporaire sur le marché immobilier»

Pour M. Delfim, la tendance baissière sur les prix arrivera à son terme à fin 2021. «Comme l’économie suisse a été moins affectée, par rapport à d’autres pays européens particulièrement, (…) de nouvelles tensions haussières commenceraient à apparaître.»

ATS/NXP