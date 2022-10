«La perturbatrice en chef», comme la surnommaient ses critiques modérées, démissionne après quarante-quatre jours au pouvoir et une faute impardonnable. Liz Truss et son ministre des Finances Kwasi Kwarteng imaginaient relancer un Royaume-Uni sans croissance, rongé par l’inflation, menacé par les pénuries de toutes sortes, avec un mini-budget prévoyant des baisses d’impôts pour les riches et des dépenses non calibrées.

Ces propositions, non auditées par les experts et issues d’une rhétorique de campagne populiste dominée par le «il n’y a qu’à…» ont déclenché une crise financière inédite. La Banque d’Angleterre a sauvé in extremis le Royaume-Uni et ses retraites de la banqueroute. Ce qui s’est passé au Royaume-Uni est inquiétant. Car cette crise en dit long sur le niveau de la réflexion politique à Londres.

Comment les conservateurs ont-ils pu cautionner la candidature de Liz Truss et un programme économique aussi simpliste et mal ficelé? Pendant longtemps, ils paieront le prix de ce pataquès irresponsable et qui inquiète sans doute déjà tous ceux qui promettent la lune à leurs électeurs.



Plus grave, la crédibilité du Royaume-Uni est ternie au pire moment de l’histoire. Malgré toutes les dénégations, le royaume de Charles III ne s’est jamais remis des effets délétères du Brexit et des promesses du prestidigitateur Boris Johnson. Le royaume va mal, souffre des inégalités sociales et de son isolement commercial.

Contrairement à ce que pensait Liz Truss, l’électrochoc du thatchérisme ne pouvait pas se reproduire par un simple copier-coller aussi caricatural. Pour leur malheur, les Travaillistes n’ont pas de quoi pavoiser. S’ils parviennent à revenir au pouvoir aux prochaines élections générales, ils savent aujourd’hui que leur marge de manœuvre sera réduite.



