La campagne lancée en février pour l’initiative de limitation a provoqué un duel d’arguments entre initiants et opposants face auquel toute personne non avertie peut facilement se perdre.

Du côté des opposants, les arguments économiques fusent: économie, importation, échanges commerciaux sont les maîtres mots que l’on retrouve dans tout argumentaire. En face, les initiants tentent de recentrer le débat sur l’humain: explosion du taux de chômage des plus de 55 ans et dans les domaines de la vente, du tourisme et de la construction, dumping salarial, bétonnage excessif, routes engorgées, loyers exorbitants, et exploitation d’une main-d’œuvre étrangère bon marché. Exploitation que les fameuses mesures d’accompagnement ne sont jamais parvenues à empêcher, et cela pour deux raisons.

«La conséquence directe en est la pression vers le bas des salaires en Suisse jusqu’à leur minimum admis»

La première est que ces mesures ne garantissent aux travailleurs européens que les conditions minimales impératives de travail et de salaire en Suisse. La concurrence salariale pour toute personne bénéficiant aujourd’hui d’un salaire ne serait-ce que très légèrement supérieur à ces conditions minimales d’emploi reste donc bel et bien existante et la conséquence directe en est la pression vers le bas des salaires en Suisse jusqu’à leur minimum admis.

La deuxième raison est que, non contentes de ne pas suffire à protéger notre niveau de vie ou à le garantir pour la main-d’œuvre européenne, ces mesures d’accompagnement ne sont pas appliquées: le taux d’infraction est de 24%, et monte même jusqu’à 45% pour les entreprises de location de services. Cela explique les constats effarés que nous faisons régulièrement, découvrant des employés européens rémunérés à hauteur de 10, voire de 3 euros de l’heure.

Face à constat d’échec cuisant, deux positions s’affrontent. Certains souhaitent maintenir la libre circulation et renforcer ces mesures d’accompagnement. Sauf que l’UE elle-même n’en veut pas, les considérant comme contraires à ses principes en matière de proportionnalité et de non-discrimination.

La Cour de justice européenne les a même déclarées partiellement illicites en 2007 et l’UE travaille depuis 2014 à l’élaboration d’un accord-cadre qui aurait comme conséquence de les démanteler. Seule l’opposition unanime et ferme de l’UDC à cet accord a permis qu’il ne soit pour l’heure pas accepté par nos élus. Penser qu’il sera possible dans ce contexte de les renforcer est utopique.

Des conséquences négatives

Ne reste donc que la seconde option, à savoir résilier la libre circulation pour retrouver la gestion autonome de notre afflux de main-d’œuvre et la limiter aux domaines souffrant de pénurie. La libre circulation a eu dix-huit années pour faire ses preuves et les conséquences se sont révélées fortement négatives pour notre marché de l’emploi, nos conditions de travail et notre PIB par habitant.

Il est désormais temps de prendre un nouveau départ, au profit de notre population et dans le respect de tous les employés. C’est ce que propose l’initiative de limitation, que toute personne ayant à cœur le maintien de notre niveau de vie et l’accès au travail sans concurrence abusive doit soutenir.