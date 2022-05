Deux gros dossiers tournent au ralenti Afficher plus

«L’état stationnaire» de deux autres gros dossiers yverdonnois inquiète le Conseil communal. Ainsi, l’écologiste Céline Ehrwein et le libéral-radical Laurent Roquier ont demandé des mises à jour, respectivement sur le réaménagement de la parcelle Sports 5 – qui doit rassembler activités culturelles et sportives, logements étudiants et hôtel – et la réalisation du parking souterrain de la place d’Armes.

Ils n’ont pour l’heure obtenu que des bribes de réponses.

Pour ce qui est du parking souterrain, projet actuellement coincé dans les services de l’État, le municipal Jean-Daniel Carrard a cependant relevé que des études complémentaires avaient été conduites et que des séances régulières avaient lieu, impliquant notamment les représentants de Parking Place d’Armes SA.

Du côté de Sports 5, le syndic Pierre Dessemontet a confirmé que le promoteur privé du projet – l’entrepreneur et président d’Yverdon Sport, Mario Di Pietrantonio – était «revenu dans le jeu» après avoir claqué la porte début 2021. «La convention qui nous lie n’a jamais été formellement dénoncée», a-t-il expliqué. Les différents protagonistes – le promoteur et les opposants au projet dont l’intervention avait mené au départ soudain de ce dernier – ont été réunis sous l’égide d’une délégation municipale pour explorer la possibilité d’un accord. Mais le dossier est sensible: «La procédure est en cours, elle nécessite de la sérénité, raison pour laquelle on ne souhaite pas entrer dans les détails maintenant», a conclu l’édile. FRA