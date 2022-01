Éditorial - L’importance des premières années

En France, un rapport a vu le jour récemment sur la santé des tout-petits. Son but: mettre l’accent sur l’accompagnement des familles pendant la grossesse jusqu’aux deux ans de l’enfant, une période clé pour le développement des individus.

Or, ce sont aussi des années de grande vulnérabilité pour les parents, remarque l’une des expertes, la psychologue française Sophie Marinopoulos: augmentation des dépressions post-partum chez les mères, stress généré par la «cadence effrénée» de la vie quotidienne, et par la quête - jamais aboutie - de la parentalité parfaite, mise en avant par une foule de conseils contradictoires sur internet. Conséquence: des enfants potentiellement livrés à eux-mêmes sur le plan affectif et paradoxalement suroccupés par la multiplication des activités.

Ce que l’on retient des propos de Sophie Marinopoulos, récemment de passage à Genève à l’invitation de la Ville, peut servir à trois entités: aux politiques publiques, qui seraient bien avisées, au vu des enjeux énormes de ces premières années de vie dans le développement des individus, de considérer sérieusement l’établissement d’un congé parental à la scandinave, d’un salaire durant cette période ou d’un meilleur suivi psychologique des mères après l’accouchement. Aux professionnels de la santé, dont le rôle serait davantage d’aider les parents à découvrir eux-mêmes quel type de famille ils souhaitent former, plutôt que de déverser les mêmes conseils standard à tous. Et enfin aux parents, à qui il est rappelé de se faire confiance, de prendre le temps de regarder avec leurs enfants la beauté du monde, de les laisser jouer à des jeux sans règles définies, en partageant la joie d’être en vie et de s’aimer. Tout ce qui leur a donné un jour l’envie de faire des enfants, en somme.

Marianne Grosjean est journaliste à la rubrique Genève spécialisée dans les enjeux de société. Auparavant, elle s’est occupée pendant 4 ans de la critique littéraire. Elle a reçu une distinction au Swiss Press awards 2019 catégorie online, pour le longform itinérant “Compostelle prend deux ailes”. Plus d'infos

