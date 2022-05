Votation à Morges – L’impôt climatique divise entre urgence et pouvoir d’achat Les Morgiens et Morgiennes se prononceront le 15 mai sur une hausse d’un point d’impôt affectée exclusivement à la transition énergétique. Raphaël Cand

Le conseiller communal Vert Pascal Gemperli a réussi un «coup» politique en arrachant un point d’impôt supplémentaire en faveur de la stratégie énergétique. Mais les Morgiens et Morgiennes auront le dernier mot. 24HEURES/ODILE MEYLAN

Avec les élections communales et l’actualité animée du début d’année, on avait presque oublié que les Morgiens votent le 15 mai sur une augmentation d’un point d’impôt en faveur de la transition énergétique. En cas de «oui», la somme supplémentaire récoltée, soit environ 850’000 francs par an, serait destinée exclusivement à la Stratégie énergétique 2035 de la Ville.