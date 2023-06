Lors de la vente d’un bien immobilier, le vendeur réalise généralement un gain. Dans le canton de Vaud, ce gain, s’il résulte de la vente d’un bien immobilier faisant partie de la fortune privée d’une personne physique, est frappé d’un impôt sur le gain immobilier. Le taux de l’impôt, dégressif, oscille entre 30 et 7% selon la durée de possession.

Cette imposition est reportée à certaines conditions.

Le report intervient notamment lors de transferts par succession, par donation ou, dans certains cas, entre époux. Le report d’imposition transfère la charge fiscale latente sur le nouveau propriétaire; le cédant en est libéré.

Vente et rachat

Un report intervient également lors de la vente, suivie du rachat, du logement principal. Le réinvestissement doit intervenir en Suisse et dans un délai approprié d’environ deux ans. Le logement acquis, tout comme celui vendu, doit servir de résidence principale. Le produit de la vente doit être réinvesti dans l’achat; la part du gain non réinvestie est frappée de l’impôt. La même personne, inscrite avant et après au Registre foncier, doit effectuer ce réinvestissement.

Prenons l’exemple de la vente du logement par l’un des époux (ou concubin), seul propriétaire, suivie de l’achat du nouveau logement par les deux époux. L’époux qui réinvestit - s’il souhaite bénéficier d’un report entier - veillera à acquérir une part de propriété du nouveau logement suffisamment importante pour permettre ce report.

Durée de possession

Le report d’imposition n’est ni une exonération ni un report de paiement. En présence d’un report, tout se passe comme si aucun gain taxable n’avait été réalisé. Toutefois, ce gain reporté sera imposé à la revente du nouvel immeuble. La durée de possession accumulée permettra de bénéficier d’un taux d’imposition plus favorable.

D’un point de vue pratique, le propriétaire qui vend et rachète son logement peut être confronté à un problème de liquidités lié à ce report. En effet, lors d’une vente immobilière, la loi impose au notaire de consigner 5% du prix de vente afin de garantir tout ou partie de l’impôt sur les gains immobiliers. Une décision de l’autorité fiscale confirmant le report entier du gain libère le notaire de cette obligation. Dans l’attente de cette décision, le montant consigné ne sera pas disponible pour être réinvesti.

Pour en savoir plus et bénéficier d’un premier conseil personnalisé: la permanence des notaires est ouverte tous les jeudis de 16 h à 19 h, sans rendez-vous, chez Romandie Formation, rue du Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne.

