Entreprise de Lausanne – L’imprimerie Graphus se relance grâce au système D comme distanciation Après avoir perdu beaucoup de commandes, la petite entreprise imprime des masques et des autocollants de sécurité sanitaire Jean-Marc Corset

Mathieu Guillaume-Gentil, directeur opérationnel, Raphaël Serex, administrateur de l’imprimerie, et l’apprenti Hasnin Lausanne, le 15 mai 2020. Imprimerie Graphes : Mathieu Guillaume-gentil (directeur exécutif) , Raphaël Serex (administrateur) et l'apprenti. L'imprimerie s'est recyclée en masques avec logo, plexi et autocollant pour distance sociale. @ 24heures/Odile Meylan Odile Meylan

L’imprimerie Graphus est une petite entreprise familiale fondée en 1979 qui vit en grande partie grâce aux commandes de clients restaurateurs et organisateurs d’événements, notamment les clubs sportifs, pour leur communication. Pas étonnant dès lors qu’elle a vu ses affaires s’effondrer en février et mars lorsqu’a été décrété le confinement partiel. Aujourd’hui, l’imprimerie lausannoise tente de se relancer grâce au système D – comme déconfinement et distanciation sociale – en vendant des masques imprimés en tissu polyester et des autocollants à l’usage des mesures sanitaires.

“Nous avons lancé ces produits dans le but de sortir le plus vite possible des RHT”, explique Raphaël Serex, administrateur de l’Imprimerie Graphus Sàrl, qui l’a reprise en 2008. Sitôt l’activité économique mis en mode pause, la société a fait la demande d’une réduction de l’horaire de travail (RHT) pour six mois. D’abord à 100% pour ses quatre employés, dont un apprenti, avant de retrouver l’atelier de la rue Tivoli, en chômage partiel.

Objets publicitaires

“Nous avons perdu un sacré chiffre d’affaires. Déjà que l’imprimerie est un secteur bien impacté avant cela”, remarque désabusé Mathieu Guillaume-Gentil, directeur opérationnel qui venait d’arriver dans l’entreprise, début mars, pour renforcer l’équipe de Graphus. “Autant faire des masques un objet publicitaire pour les entreprises”, relève l’administrateur.

Et pourtant, ce job ne va pas de soi. Les deux compères réalisent que, quelque soit la technique, la fabrication de masques en Suisse est compliquée, même pour ceux à usage en entreprise, non médical. Ils ont travaillé avec un fournisseur européen de tissu polyester pour le design et la coupe. Les masques, personnalisables, sont acheminés à Lausanne pour l’impression numérique des logos sur la joue avant d’être expédiés en Italie pour un traitement de stérilisation à l’ozone et l’emballage en sachets.



A cause des restrictions de frontières, cette logistique assurée par un transporteur spécialisé prend deux semaines. Graphus a déjà écoulé près de 10 000 masques en polyester, certifiés pour un contact prolongé sur la peau, lavables à la machine à 60 degrés et réutilisables. Elle imprime également beaucoup d’affiches de prévention sur les mesures sanitaires, ainsi qu’une panoplie d’autocollants de sols, traités spécialement chez différents partenaires, servant à marquer les espaces et cheminements permettant le respect des normes de distanciation des gens.

Pas de réduction de loyer

Afin de se donner les meilleures chances de relancer son activité, l’entreprise spécialisée dans l’impression offset et digitale et produits publicitaires n’hésite pas à s’éloigner de son métier en fournissant provisoirement également des protections de comptoirs en plexigas. Les responsables de Graphus avouent être obligés d’en passer par là car la société ne dispose pas de réserves financières et elle est toujours soumise à ses charges fixes. Pour l’heure, ils n’ont obtenu aucune réduction ni soutien pour le paiement de leur loyer commercial.

Raphaël Serex se réjouit de reprendre une activité “normale” et donc de la réouverture des restaurants qui fait naître des idées à certains. Ils renoncent aux cartes de menus et commandent des sets de tables en papier, jetables, sur lesquels sont imprimés les mets. L’entrepreneur apprécie aussi de rencontrer de nouveaux clients qui, faute de fournitures achetées d’habitude à l’étranger, font appel à la production locale.