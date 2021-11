Portrait d’Odile Cantero – L’improvisatrice donne de la voix à ceux qui n’en ont pas La comédienne improvisatrice de 33 ans a consacré sa thèse de psychologie aux personnes sourdes et malentendantes. Natacha Rossel

Odile Cantero, comédienne improvisatrice, dans le salon de son appartement à Lausanne. Chantal Dervey

De sa petite enfance madrilène, Odile Cantero garde deux souvenirs. Le premier, loufoque: un poisson qui gobe sa boule de glace dans le parc du Retiro au cœur de la ville. Le second, angoissant: une voiture piégée par l’ETA qui explose dans la rue – heureusement sans faire de victime. Cette dualité traversera notre conversation, un matin d’automne, dans le salon lausannois de la comédienne improvisatrice. Désinvolte et discrète, rigolote et rigoureuse, la jeune femme de 33 ans dynamite le cliché de l’artiste expansive au quotidien: «Je ne suis pas une vraie extravertie. J’ai besoin d’un temps d’observation avant de m’intégrer à un groupe. Mais après, je ne le quitte plus!»