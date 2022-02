Éditorial - L’impuissance programmée de l’Occident

«Jill et moi prions pour le peuple courageux et fier d’Ukraine.» Les mots de Joe Biden, quelques minutes après le début de l’attaque russe, illustrent l’impuissance programmée des Occidentaux face au sort des Ukrainiens. Cette fois, contrairement à leur retrait chaotique de Kaboul, les États-Unis ne sont pas pris au dépourvu: ils proclamaient depuis des semaines l’imminence d’une invasion.

Guerre en Ukraine Joe Biden à la recherche de solutions face à Poutine Abo Conséquences du conflit ukrainien Les menaces que la guerre fait peser sur le monde économique Abo Guerre en Ukraine «Le scénario d’un renversement du gouvernement ukrainien se précise» Mais dans le même temps, Washington et ses alliés avertissaient qu’ils n’enverraient aucun soldat mourir pour défendre Kiev, Kharkiv ou Marioupol, réduisant à néant la dissuasion occidentale face à Vladimir Poutine. En lançant ses blindés et ses missiles en Ukraine, le dirigeant russe était certain de ne déclencher aucune riposte militaire occidentale. Comme en 2014 lorsqu’il avait commencé le dépeçage du territoire ukrainien, annexant la Crimée et prenant le contrôle d’une partie du Donbass. Le sacrifice de l’Ukraine par les Américains et les Européens était acté bien avant le 24 février, conséquence de leur choix de geler la demande d’adhésion de Kiev à l’OTAN, pour ne pas être entraînés dans une confrontation militaire avec la puissance nucléaire russe.

Reste l’arme des sanctions. Sauf que leur pouvoir dissuasif et punitif paraît limité: aucune des sanctions adoptées contre la Russie ces dernières années ne semble avoir affaibli ses dirigeants. Ils ont appris à les contourner et même à les utiliser à leur avantage. Plus la Russie est sanctionnée, plus la population russe est soudée autour de son président et de son armée.

À l’impuissance militaire s’ajoute l’impuissance diplomatique des Occidentaux: les «sanctions dévastatrices» promises seront calibrées pour ne pas fissurer leur unité ni se retourner contre leurs propres intérêts, vu leur dépendance notamment au pétrole, au gaz et au blé russes. Restent des cierges pour les Ukrainiens, leurs rêves de démocratie et d’Europe.

Malika Nedir est cheffe de la rubrique Monde depuis 2019. Elle a travaillé auparavant à la RTS comme reporter, journaliste à la rubrique Internationale, correspondante à Paris et présentatrice du TJ. Elle est lauréate du Prix Jean Dumur en 2004. Plus d'infos @NedirMalika

