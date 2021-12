Palais de São Bento à Lisbonne – Lina veille sur les animaux du parlement portugais Des chats, paons, mouettes et pigeons ont élu domicile dans les jardins du bâtiment solennel qui abrite l’Assemblée de la République portugaise. Infirmière de formation, Lina Gomes joue le Noé de cette arche. Maria João Martins / Mensagem de Lisboa

Des chats, des paons, des mouettes et des pigeons ont élu domicile dans les jardins du Palais São Bento à Lisbonne. Rita Ansone

L’histoire de Tobias est comme celle de tous les séducteurs qui fréquentent les couloirs de la haute politique: un regard suffit pour gagner les cœurs et obtenir des faveurs.

S’il a besoin d’une coalition, Tobias devrait pouvoir facilement obtenir le soutien de la gauche et de la droite. Et pourtant, aucune trace de machiavélisme chez lui, ni même de calcul, puisqu’avec son pelage tacheté, il est l’un des nombreux chats qui vivent dans le jardin de l’Assemblée de la République portugaise, au Palais São Bento.

L’intérêt grandissant pour la cause animale

Il y a vingt et un ans, lorsque Lina a commencé à travailler au parlement, les animaux qui fréquentaient les jardins du palais de São Bento étaient laissés à eux-mêmes. «Il n’y avait pas d’autorisation pour que nous nous occupions d’eux, en raison aussi de l’intérêt moindre à cette époque pour la cause animale. C’est différent à présent, mais il a fallu se battre pour inverser la situation.»

Lina Gomes a la fibre avec tout ce qui a des plumes ou des poils. Rita Ansone

Chats stérilisés et suivis

Grâce à la collaboration de l’association lisboète pour le bien-être des animaux Casa dos Animais da Câmara Municipal, Tobias et ses amis ont tous été stérilisés et sont régulièrement suivis par les vétérinaires de l’organisation.

Bien qu’il ne dédaigne pas une promenade le long des Passos Perdidos, la promenade des pas perdus couvée du regard par les grands orateurs de la nation peints par l’artiste portugais Columbano Bordalo Pinheiro, le lieu de prédilection des habitants du parlement, surtout les jours de grand froid, reste le grand chauffage à côté de la poste. Les autres jours, on les trouve généralement près de l’entrée du jardin, assoupis dans quelque pot ou réceptacle douillet.

«Grâce au soutien du Bureau du secrétaire général, notre combat est devenu plus simple.» Dans le cadre du budget participati de Lisbonne, un refuge pour chats a ainsi été installé dans les jardins du Palais.

Les paons qui se pavanent actuellement dans les jardins du parlement seraient les descendants de ceux reçus par le premier ministre José Manuel Durao Barroso pendant son mandat. Rita Ansone

Les paons de Barroso

Mais les chats ne sont pas les seuls à bénéficier des soins «parlementaires». D’autres animaux ont pris ici leurs habitudes, à commencer par les mouettes Zora et Dora, qui semblent se relayer, l’une apparaissant à l’heure du déjeuner et l’autre en fin d’après-midi. Autres stars des lieux, les paons. À commencer par Chico, qui se distingue par la somptuosité de sa roue et serait l’un des descendants des deux paires de paons offertes au premier ministre portugais José Manuel Durao Barroso, lorsqu’il était en fonction. Tous ces animaux n’hésitent du reste pas à monter au premier étage du bâtiment officiel pour quémander de la nourriture, en tapant du bec sur les fenêtres des bureaux.

L’amour des animaux résonne dans le coeur de Lina Gomes, l’infirmière qui vit à Queluz et qui s’occupe bénévolement de trois colonies de chats. Mais d’où cette affection quasi sans borne vient-elle? «Nous avons toujours eu beaucoup d’animaux à la maison et même mon père, qui était plutôt du genre à aimer les chiens, a fini par craquer pour un chat que nous avions appelé Édipo. Je crois que cette passion pour les bêtes se trouve dans l’ADN de tous les membres de la famille!» conclut-elle.





Lina Gomes et l’un de ses protégés. Rita Ansone

