Accidents de la route – L’inattention au volant est toujours plus mortelle Envoyer un SMS, manipuler son GPS ou casser la croûte tout en conduisant est la première cause d’accidents dans le canton. Douze ont été fatals en 2022. Thibault Nieuwe Weme

La distraction tue. C’est le triste constat de la police cantonale vaudoise, qui rappelle que l’inattention au volant est la principale cause des accidents de la route. Fautes d’inadvertance et activités accessoires au volant ont provoqué 596 accidents en 2022, dont 220 avec blessés et 12 mortels.

En 2021, l’inattention avait tué 7 fois sur les routes vaudoises. Même si elle est à relativiser en raison de la fréquentation plus faible liée à la pandémie, cette augmentation des accidents mortels – de plus de 70% en une année – inquiète la police.

Contrôles annoncés en avril

En collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (BPA), la police cantonale a lancé une campagne de prévention en mars pour «rappeler les bons comportements» sur la route.

Les messages «Toujours s’arrêter pour utiliser son téléphone», «Toujours s’arrêter pour manger» et «Toujours s’arrêter pour manipuler son GPS » sont diffusés sur des affiches dans tout le canton. Durant le mois d’avril, des contrôles seront effectués afin de dénoncer les comportements fautifs.

Distractions à bannir en tant que conducteur: «la rédaction d’un SMS, l’utilisation de téléphone portable sans dispositif mains libres, la manipulation d’une tablette numérique ou encore le réglage du GPS», énumère le communiqué des forces de l’ordre.

Conduire, «une activité à plein temps»

Les conseils du BPA: toujours laisser son portable dans son sac quand on prend le volant, programmer le GPS avant de partir et s’arrêter brièvement si vraiment l’on a quelque chose d’urgent à faire en chemin.

«Conduire est une activité à plein temps», insiste la police. En effet, écrire un simple SMS multiplierait par cinq le risque d’accident et reviendrait à conduire les yeux fermés pendant quatre à six secondes, alors qu’il ne suffit que d’une seule seconde «pour voir sa vie, ou celle des autres, basculer».

